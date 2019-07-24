Китайский эсминец "Сиань" прибыл в Петербург для участия в параде ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС Китая "Сиань" прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в Главном военно-морском параде. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Корабль "Сиань" прибыл в Санкт-Петербург, пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта, в торжественной церемонии встречи принимают участие командование ЗВО и Ленинградской военно-морской базы", - сообщили в округе.

Китайские моряки не только примут участие в параде, но также посетят крейсер "Аврора" и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим во время блокады.

Эсминец "Сиань" был введен в строй в 2015 году, имеет на вооружении зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы, экипаж около 250 человек. Водоизмещение корабля составляет 6,6 тыс. т.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более 4 тыс. военнослужащих.