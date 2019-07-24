Военнослужащим Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в служебное время

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии не могут использовать смартфоны в служебное время в соответствии с российским законодательством. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-майор Дмитрий Вирухин.

"В соответствии с законодательством всем военнослужащим нашего ведомства запрещено использовать смартфоны, а также иные гаджеты с возможностью выхода в интернет и определения местоположения пользователя. Поэтому в служебное время они их не используют. Призывники сдают эти устройства командиру, что фиксируется в специальной книге сдачи. В личное время военнослужащим разрешается забрать их смартфоны и пользоваться [ими]", - сказал Вирухин.

По его словам, данное ограничение не распространяется на телефоны без возможности выхода в интернет. "Обычными сотовыми телефонами военнослужащие могут пользоваться на службе без ограничения", - заключил он.