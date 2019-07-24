Источник: Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

"Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике. Таким образом, как и в случае с Турцией, поставки систем начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для доставки заказчику всего полка "предполагается задействовать не менее трех судов", которые будут выходить в море одно за другим "с небольшими временными интервалами".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан в 2014 году на два полка. Поставка первого полка была завершена весной 2018 года. Республика успешно испытала машины из состава первого комплекта, уничтожив на своих полигонах две мишени - аэродинамическую и баллистическую.