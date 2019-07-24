Минобороны: обвинение РФ со стороны США в ужасающих условиях в лагере Эр-Рукбан абсурдно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обвинения РФ в создании ужасающих условий на территории сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан со стороны США, контролирующих зону расположения лагеря, абсурдны. Об этом заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"Абсурдной выглядит позиция американского руководства, озвученная на днях специальным представителем президента США по Сирии Джеймсом Джеффри, вновь возложившим ответственность за бедственное положение сирийцев в Эр-Рукбане на Россию и Сирию", - сказал Мизинцев.

Мизинцев также отметил, что несмотря на то, что Эр-Рукбан находится в контролируемом США районе, обеспечивать его жителей продовольствием и предметами первой необходимости американцы не намерены, так как это, по их словам, якобы затянет пребывание американских войск в зоне Эт-Танф на неопределенный срок.

Мизинцев подчеркнул, что незаконное нахождение войск США на территории Сирии является основной причиной, не позволяющей стабилизировать обстановку в оккупированных ими районах. "Единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование лагерей", - отметил генерал.

Эвакуация беженцев

Мизинцев добавил, что Россия и Сирия поддерживают оперативный план ООН по эвакуации остающихся в лагере Эр-Рукбан сирийских граждан в течение месяца.

Он позитивно отметил усилия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое начало активно участвовать в работа по эвакуации людей из Эр-Рукбана. "Позитивно оцениваем подготовленный Организацией Объединенных Наций оперативный план по выводу оставшихся жителей этого лагеря-гетто в течение месяца", - сказал Мизинцев.

По словам генерала, в настоящее время согласовываются детали эвакуации беженцев. "Реализация плана начнется в ближайшее время и должна позволить вывести из лагеря оставшихся мирных жителей по 3 - 3,5 тыс. человек каждые пять дней", - уточнил он.

Как отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, сирийская сторона совместно с сотрудниками Сирийского арабского Красного Полумесяца уже провела все организационные мероприятия, необходимые для достойного приема беженцев из этого лагеря. В частности, подготовлены места временного размещения в провинции Хомс.

В свою очередь, министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф заявил, что действия американцев и их союзников препятствуют скорейшему решению вопроса по эвакуации беженцев из лагеря Рукбан. "Правительство САР считает, что наилучшим решением проблемы лагеря Эр-Рукбан является его расформирование и прекращение оккупации района со стороны США. Однако США и их союзники продолжают чинить препятствия, которые откладывают это возвращение и затягивают кризис", - сказал он.

Махлюф также отметил, что Сирия совместно с Россией продолжают работу по выведению людей из лагеря, а также по их возвращению в места постоянного проживания.

Обстановка в лагере

По данным Минобороны РФ, и без того тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев Эр-Рукбан и Эль-Холь продолжает стремительно ухудшаться. Вопреки многочисленным обещаниям американской стороны условия жизни сирийский граждан в лагерях с начала года улучшить не удалось.

Кроме того, наличие в лагерях членов семей террористов, а также сложившаяся тяжелая социальная и криминогенная обстановка приводят к радикализации жителей и распространению идеологии террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).