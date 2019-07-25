Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом. Он примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Торжественная церемония встречи корабля Военно-морских сил Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан первого ранга Александр Шварц поприветствовал командира похода старшего капитана первого ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" капитана второго ранга Хонга Аня", - сообщила пресс-служба в распространенном сообщении.

По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль. Оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, на флагштоке подняли государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам, рассказали в пресс-службе.

Во время стоянки корабля у причала запланированы товарищеские спортивные состязания между моряками Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города. Планируется, что 27 июля иностранный фрегат встанет в парадную линию. Визит вьетнамского корабля во Владивосток должен завершиться 29 июля.