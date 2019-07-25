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В "Рособоронэкспорте" рассказали, что С-400 можно встраивать в ПВО других стран

Как отметил гендиректор компании-спецэскпортера Александр Михеев, это можно делать без потери функциональности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" может встраиваться в системы противовоздушной обороны (ПВО) других стран без потери функциональности. Об этом заявил журналистам в четверг гендиректор компании-спецэскпортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

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"Триумф" в разы превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. Кроме того, она способна интегрироваться в глобальные национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без потери функциональности", - сказал Михеев.

В четверг Россия завершила первый этап поставок в Турцию систем С-400. По словам Михеева, было выполнено 30 спецрейсов транспортных самолетов для перевозки турецкой стороне имущества из состава С-400. Ранее о завершении этапа поставок сообщили турецкая сторона и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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СШАТурцияРоссия
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Остальная часть имущества будет отправлена в соответствии с графиками
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