В "Рособоронэкспорте" рассказали, что С-400 можно встраивать в ПВО других стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" может встраиваться в системы противовоздушной обороны (ПВО) других стран без потери функциональности. Об этом заявил журналистам в четверг гендиректор компании-спецэскпортера "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Триумф" в разы превосходит зарубежные аналоги по основным ключевым характеристикам. Кроме того, она способна интегрироваться в глобальные национальные системы ПВО, состоящие из элементов производства других стран, без потери функциональности", - сказал Михеев.

В четверг Россия завершила первый этап поставок в Турцию систем С-400. По словам Михеева, было выполнено 30 спецрейсов транспортных самолетов для перевозки турецкой стороне имущества из состава С-400. Ранее о завершении этапа поставок сообщили турецкая сторона и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.