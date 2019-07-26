В День военно-морского флота в Севастополе впервые поднимут флаг линкора адмирала Нахимова

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Зрители военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ в Севастополе впервые смогут увидеть, как будет поднят флаг линкора "Императрица Мария", который был флагманом в легендарном Синопском сражении. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"Впервые будет выполнен подъем символа Дня ВМФ на Черноморском флоте - флага линкора "Императрица Мария". Именно этот корабль был флагманским у адмирала Петра Степановича Нахимова в Синопском сражении", - рассказал собеседник.

На флоте уточнили, что флаг линкора будет поднят на флагштоке рядом с пушкой XIX века, выстрел которой второй год подряд будет открывать военно-спортивный праздник в Севастопольской бухте. Праздник продлится около двух часов. За это время зрители смогут увидеть "вальс буксиров" и "фонтаны на воде" в исполнении судов вспомогательных служб ЧФ, элементы боевой подготовки кораблей и авиации различных типов, а также показательные выступления подразделений морской пехоты.

Например, фрегат "Адмирал Эссен" имитирует ракетный удар по береговым кораблям при выполнении элемента "завоевание господства в районе высадки". Кроме того, впервые будут показаны взлет и посадка вертолета Ка-27ПС на палубу движущегося корабля. А при "освобождении" судна, по легенде захваченного террористами, впервые будет продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом из патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" на ходу.

"При демонстрации действий по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие, впервые [для зрителей] будет выполняться десантирование спасательно-десантной группы на парашютах из самолета Ан-26 с высоты 900 м, а также сброс спасательного плотика ПСН-6 с высоты 200 м. Завершится праздник групповым прыжком парашютистов с дымами и флагами с двух самолетов", - добавили на флоте.

30 (18) ноября 1853 в Синопской бухте (северное побережье Турции) произошло крупнейшее в истории Крымской войны (1853-1856) морское сражение. Русская эскадра под командованием адмирала Нахимова одержала блестящую победу над турецким флотом. Благодаря слаженным действиям русских моряков корабли и батареи противника, участвовавшие в сражении, были полностью уничтожены.

О празднике

В День ВМФ в Севастополе пройдет большой праздник. Зрители смогут увидеть театрализованное представление. Всего в параде и военно-спортивном празднике примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса ЧФ. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.

В пятницу прошла генеральная репетиция парада.