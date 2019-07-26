Минобороны опровергло информацию о задержании Румынией военного груза из России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заявления о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии являются ложью, Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами - абсолютная ложь", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что военная продукция России уже была поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками. "Все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки", - отметили в ведомстве.

Экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества, подчеркнули в Минобороны.

Ранее румынский телеканал Digi 24 сообщил, что румынские власти задержали российский транспорт с 30 танками и 30 бронетранспортерами, отправленными на основе контракта между Белградом и Москвой в Сербию. Согласно данным канала, техника была конфискована.

В румынском МИД сообщили ТАСС, что Румыния отказалась выдавать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями, направлявшегося в Сербию, из-за антироссийских санкций, введенных ЕС в связи с ситуацией на Украине.