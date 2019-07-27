Военачальники России и Таджикистана обсудят вопросы безопасности в Центральной Азии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в субботу прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, где в этот же день обсудит вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и совместную подготовку подразделений армий России и Таджикистана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

"Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин [в субботу утром] прибыл с рабочим визитом в Душанбе, где встретится с руководством Минобороны Таджикистана. В субботу стороны обсудят актуальные вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и мероприятия совместной подготовки подразделений двух армий", - говорится в сообщении.

Также он расскажет о результатах участия Воздушно-Космических Сил России в военной операции в Сирии в 2018 году и посетит 201-ю военную базу, где заслушает доклад командира базы о положении дел и ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019. Всего командировка Лапина продлится два дня.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 г и первые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.