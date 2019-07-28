Путин призвал продолжать обновление Военно-морского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Доля современных вооружений в Военно-морском флоте РФ достигла показателя более 62%, но нужно продолжать его обновление, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ.

"Наш долг - преумножить могущество Военно-морского флота России: надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты", - сказал глава государства. По его словам, "их успешное развитие - это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан".

"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", - сказал президент, поблагодарив всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе для развития флота.

Путин напомнил, что Россия обладает самой протяженной в мире морской границей и мощным флотом с великой историей, которая создавалась трудом, талантом, волей и победами многих поколений моряков. Президент подчеркнул, что в РФ гордятся славной историей своего флота и безупречной службой моряков Отечеству. Глава государства выразил уверенность в том, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

"Морское дело уже более трех веков - одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота", - сказал Путин.

Он отметил, что задачи, которые в настоящее время решает ВМФ России, требуют современных знаний и передовых профессиональных навыков.