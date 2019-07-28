В Балтийске в День ВМФ выступили "Русские витязи" и прошел парад кораблей

Из храма командование флотом отправилось к набережной Калининградского канала, где задолго до начала торжеств собрались тысячи жителей Балтийска, военных моряков, проходящих службу и уже ушедших в отставку. В акватории выстроились в парадный строй эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный", большой десантный корабль "Калининград", судно связи "Василий Татищев", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый противолодочный корабль "Калмыкия", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Сергей Колбасьев". Командующий флотом обошел парадный строй кораблей на катере "Серафим Саровский" и поздравил моряков.

Торжества начались молебном в Свято-Георгиевском морском Кафедральном соборе флота в память об основателях российского флота, моряках, павших в сражениях, и во здравие военных моряков, несущих службу сейчас. В нем приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, губернатор области Антон Алиханов, высшие офицеры флота, представители городских властей и депутатского корпуса области.

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 28 июля. /ТАСС/. Город Балтийск в Калининградской области, где находится главная база Балтийского флота РФ, отметил в воскресенье День военно-морского флота парадом, показательным выступлением авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" из подмосковной Кубинки на истребителях СУ-30СМ, выставкой военной техники и акцией "Есть такая профессия - Родину защищать!". В торжествах приняли участие свыше 40 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок и более 1 тыс. военнослужащих, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Вице-адмирал Носатов обошел на катере парадный строй кораблей и поздравил моряков с праздником. Это стало официальным началом торжеств, которое открыло театрализованное представление "Виват России. Виват флоту", коротко представив историю становления российского флота во времена Петра Первого.

Кульминацией праздника стало прохождение по каналу боевых кораблей с демонстрацией их возможностей. Базовые тральщики флота провели траление фарватера, малый противолодочный корабль - атаку субмарины неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал выполнение ракетного удара по вражеским кораблям. Ракетные катера выполнили элемент морского артиллерийского боя. Большой десантный корабль провел высадку на воды канала морского десанта на плавающих бронетранспортерах БТР-82а.

Военные моряки освободили судно, захваченное "пиратами", задержали "нарушителей государственной границы". Рейдовые буксиры исполнили "вальс" на воде - включив брандспойты, суда выполнили совместные фигуры маневрирования на воде.

Вместе с российскими моряками и гражданскими гостями парада за происходившим в морском канале, делая фотоснимки и видеозаписи, с интересом наблюдали военнослужащие зарубежных стран. "Это военные из КНР, Венесуэлы и Ирана. Они прибыли в Калининградскую область для участия в соревнованиях "Морской десант", которые стартуют 3 августа. Мы пригласили их команды на флотский праздник в полном составе", - пояснил ТАСС руководитель пресс-службы Балтийского флота Роман Мартов.

"Русские витязи"

Одним из самых зрелищных стало 15-минутное выступление пилотажной группы "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ. Летчики представили фирменные фигуры высшего пилотажа: "бочка", "крыло", "петля Нестерова", "косые петли", "колокол", "фонтан" и "тюльпан". "Русские витязи" - единственная в мире пилотажная команда, выполняющая одиночный и групповой высший пилотаж в составе четырех, шести и девяти боевых самолетов на тяжелых истребителях семейства "Сухого", пояснил Мартов. Их выступление в небе над Балтийском стало одним из самых ярких впечатлений для многих гостей праздника. "Это было потрясающее зрелище в небе. Никогда не видел ничего подобного, очень впечатлен", - сказал ТАСС один из гостей торжества Сергей, приехавший на праздник из Калининграда со своими родными.

Выставка вооружений и открытый борт кораблей

На площади Балтийской славы гости праздника знакомятся с боевой техникой. Среди представленной техники, в частности, - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", локатор и пусковой комплекс ЗРК "С-400", танк "Т-72Б", артиллерийские установки и боевые машины. Представители флота рассказывают об их возможностях. Здесь же развернуты армейские палатки, где размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-морского флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота. "Каждый желающий может здесь пройти тестирование на пригодность к воинской профессии и подать документы для приема на службу по контракту", - сказали ТАСС представители флота, встречающие заинтересованных в пункте отбора на службу, добавив, что желающим предлагается служба воинских частях Западного военного округа.

У причала близ площади ошвартованы и открыты для посещений корабли "Александр Шабалин" и "Леонид Соболев".

После завершения парада на нескольких площадках проходят концерты, организованы выступления местных артистов. Жители и гости города, многих из которых связывает флотская служба поздравляют другу друга. Повсюду флаги ВМФ России. Многочисленные торговые палатки предлагают гостям бескозырки, тельняшки, флотскую символику.

"Мы приезжаем на этот праздник из Калининграда практически каждый год. Для нас это традиция наши отцы служили на флоте, возможно дети выберут военную профессию, им интересно все, что здесь происходит, особенно морской парад", - поделились впечатлениями с Виктор и Елена, приехавшие на День ВМФ в Балтийск с двумя детьми.

Всего в Балтийск на празднование Дня ВМФ приехали около 60 тыс. человек, с трибун за парадом на канале наблюдали порядка 5 тыс. человек, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Мартов.

Балтийский флот

Балтийский флот - один из старейших флотов России, создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем его рождения считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью: "Небываемое бывает".

Современный Балтийский флот является разновидовой группировкой сил и войск, имеющей в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения.