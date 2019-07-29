Генштаб ВС РФ: боевики перебрасывают силы в юго-западную часть зоны деэскалации "Идлиб"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средства разведки зафиксировали, что боевики в Сирии перебрасывают силы в юго-западную часть зоны деэскалации "Идлиб" и готовятся к наступлению. Об этом в понедельник на брифинге в Минобороны сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время средствами разведки фиксируются скрытная переброска и сосредоточение боевиков в юго-западной части зоны деэскалации ["Идлиб"]. Не менее 500 террористов [запрещенной в РФ группировки] "Хайат Тахрир Аш-Шам" [бывшая "Джебхат ан-Нусра", также запрещена в РФ] передислоцированы из северных районов провинции Идлиб. Проводится подготовка к наступательным действиям", - сказал генерал.

"На экране вам представлен пример поражения позиции бандформирования, ведущего подготовку к обстрелу реактивными снарядами населенного пункта на севере провинции Хама. Такие объекты отслеживаются и уничтожаются в первую очередь. О нанесении ударов мы своевременно уведомляем турецкую сторону", - отметил он.

"Хочу подчеркнуть, что к поражению российской авиацией принимаются только заранее разведанные цели, положение которых неоднократно перепроверяется по не менее чем трем независимым каналам. Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер", - сказал Рудской.

Атаки боевиков в Идлибе

Рудской сообщил также, что сирийские войска отразили в воскресенье две массированные атаки террористов в провинции Идлиб.

"Участились атаки на позиции правительственных войск. Вчера в 05:40 и 06:10 террористы предприняли две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафр-Яхуд и Джалама. На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов", - сказал он.

По словам Рудского, эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России.

"Всего с 12 июня 2019 года террористы совершили 324 обстрела и 17 раз предприняли попытки наступления на позиции, используя при этом танки и артиллерию", - сказал он.

Жертвами боевиков, ведущих обстрелы из зоны деэскалации "Идлиб", за четыре месяца стали 110 военных правительственных войск и 65 мирных жителей.

"За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей. Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения", - сказал генерал.

По его словам, террористы не прекращают попытки организовать атаки авиабазы Хмеймим. Для этого они используют реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении.

"Очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года. Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены", - сказал Рудской.

Уничтожение оружия боевиков

Россия во взаимодействии с турецкой стороной точечно уничтожает оружие и склады боевиков в зоне деэскалации "Идлиб", добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. По его словам, также у бандформирований отмечается увеличение количества средств огневого поражения иностранного производства, в том числе реактивных систем залпового огня.

"Во взаимодействии с турецкими коллегами мы принимаем меры по выявлению и точечному уничтожению огневых средств террористов, их техники, вооружения и складов с боеприпасами", - сказал генерал.

Рудской уточнил, что за полтора месяца в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб" "точечными ударами уничтожено 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также три склада, на которых находились более 40 беспилотных летательных аппаратов".

Разрушения на рынке Мааррат ан-Нууман

Российские беспилотники 24 и 26 июля и космический аппарат 25 июля не зафиксировали разрушений на рынке в городе Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб), по которому якобы 22 июля был нанесен удар ВКС РФ.

По словам Рудского, для проверки сообщений о разрушении рынка в Мааррат ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории, "то есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары". "Как видите, на кадрах полученных средствами объективного контроля, полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы данный район действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб", - сообщил Рудской, приведя кадры с беспилотников.

Он добавил, что отсутствие разрушений подтверждается снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля 2019 года, а также видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в Мааррат ан-Нууман и полученной позавчера (27 июля).

Лагерь Эль-Холь

Генерал-полковник сообщил также, что 75 тыс. человек находятся в лагере беженцев Эль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. "На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный Эр-Рукбану лагерь Эль-Холь, в котором содержатся 75 тыс. человек. В основном это женщины и дети", - отметил он.

По его словам, "вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически непригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере".

По его оценке, подконтрольный США регион Заевфратья пребывает в состоянии разрухи, населенные пункты лежат в руинах, в них отсутствуют электро- и водоснабжение, жителям недоступна медицинская помощь, не функционируют социальные учреждения, традиционные хозяйственные связи населения обоих берегов Евфрата разорваны, а сотни тысяч человек находятся на грани выживания.

"С 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убиты 205 и ранены 154 бойца союзных Вашингтону "Сил демократической Сирии", погибли 20 и получили ранения 16 мирных жителей", - сказал Рудской.

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