Первый дивизион "Панцирь-С" заступил на дежурство в Арктике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте. Об этом говорится в распространенном понедельник сообщении пресс-службы флота.

"Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК "Панцирь-С", заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с учетом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота, "Панцирь-С" является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение в том числе малоразмерных воздушных целей.

Комплексы "Панцирь-С" поступили на флот в конце 2019 года. В течение нескольких месяцев личный состав дивизиона прошел переобучение на новые системы и успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Большинство операторов комплексов, заступивших на опытное боевой дежурство, имеют практический опыт боевого применения комплекса, который они получили во время командировок в Сирию.

Несение опытного боевого дежурства по ПВО главной базы Северного флота комплексами "Панцирь-С" позволит надежно обеспечить прикрытие военных объектов в ближней воздушной зоне.