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Новая техника ВС РФ
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В России началось серийное производство истребителей Су-57

Первый самолет должен быть передан Минобороны до конца года
Истребители Су-57 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Истребители Су-57
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) начала исполнение контракта на поставку в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

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Госконтракт на поставку 76 истребителей Су-57 для ВКС был подписан на форуме "Армия-2019".

"В настоящее время компания "Сухой" приступила к выполнению контрактных обязательств", - сообщили в аппарате Борисова.

В результате исполнения контракта Минобороны получит "самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил".

Также в аппарате вице-премьера подтвердили ранее заявленные сроки поставок первой машины. "Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичНовая техника ВС РФ
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