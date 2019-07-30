Спутник "Меридиан" отделился от ракеты "Союз"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Космический аппарат "Меридиан" с разгонным блоком "Фрегат" отделился от стартовавшей во вторник с Плесецка ракеты "Союз". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан" в расчетное время (09:05 мск) штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью двигательной установки разгонного блока "Фрегат" займет несколько часов.

Старт ракеты с Плесецка состоялся в 08:56 мск. Предстартовые операции и сам запуск ракеты "Союз" прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий пуск ракеты серии "Союз-2" с северного космодрома в 2019 году.