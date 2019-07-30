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Индия закупила около 1 тыс. авиационных ракет российского производства

Они позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия и Индия заключили контракт на поставку порядка 1 тыс. авиационных ракет различного назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Действительно, некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку Индии порядка 1 тыс. ракет различного назначения", - сообщили в ФСВТС.

Ранее в понедельник 29 июля информационное агентство ANI со ссылкой на источники сообщило, что Индия и Россия подписали соглашение на поставку партии авиационных ракет класса "воздух - воздух" Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил.

Согласно данным ANI, стоимость контракта составила 15 млрд рупий (более $200 млн). Закупленные ракеты имеют увеличенную дальность и позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях.

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