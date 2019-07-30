Источник: БМД-2М с новым боевым модулем "Берег" проходит госиспытания

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-2М, оснащенная при модернизации новым боевым модулем "Берег", находится на этапе государственных испытаний. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"КБП [ОАО "Конструкторское бюро приборостроения"] ведет модернизацию боевых машин БМД-2, при проведении капитального ремонта их дооснащают боевым модулем "Берег", который получил неофициальное название "мини-Бережок". Сейчас новое боевое отделение в составе БМД-2М проходит госиспытания", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, установка нового боевого модуля повышает боевую эффективность БМД-2 в пять раз.

Собеседник ТАСС напомнил, что у нового модуля одноместная башня, по сравнению с аналогичным по составу вооружения модулем "Бережок" из нее исключены место и прицел командира. При этом система управления огнем унифицирована с аналогичными системами боевых отделений "Бахча" и "Бережок". "В состав [модуля "Берег"] входит комбинированный прицел наводчика со стабилизированным полем зрения, автомат сопровождения целей, два вычислителя-стабилизатора", - уточнил источник.

В декабре 2018 года Минобороны России сообщало, что Воздушно-десантные войска планируют начать глубокую модернизацию около 600 боевых машин десанта второго поколения (БМД-2) путем оснащения их новым оружием, цифровыми средствами разведки и управления.

Начало активных мероприятий по модернизации БМД-2 предусмотрено с 2021 года. БМД, прошедшие глубокую модернизацию, останутся авиадесантируемыми. В 2017 году госкорпорация "Ростех" и Минобороны РФ подписали контракт на модернизацию 540 БМП-2 и БМД-2 в рамках новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Контракт заключен на 10 лет.