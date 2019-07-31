Филиппинский вертолетоносец покинул Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Десантный вертолетоносный корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, в рамках которого он принял участие в праздновании Дня ВМФ России. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Сегодня на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля. <...> "Давао-дель-Сур" покинул главную базу Тихоокеанского флота и в сопровождении ракетного катера "Р-14" взял курс к границе территориальных вод России", - уточнил Воскресенский.

В ходе визита командный состав корабля также встретился с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем. Для иностранных гостей были проведены экскурсии по историческим местам города, моряки приняли участие и в товарищеских спортивных состязаниях.

Ранее Владивосток покинул фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг", совершивший первый в истории отношений двух стран визит в этот город и также участвовавший в морском параде в честь Дня ВМФ России.