Кабмин вносит в Думу законопроект о ратификации соглашения СНГ о военной спутниковой связи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения государств СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Цель соглашения - повышение надежности управления вооруженными силами государств Содружества Независимых Государств (СНГ), организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, а также интегрированной системы спутниковой связи военного назначения стран СНГ.

Документ был подписан в Кызыле 6 июня 2018 года. В соответствии с законом о международных договорах РФ, соглашение подлежит ратификации, так как затрагивает вопросы обороноспособности России.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 25 июля 2019 года.