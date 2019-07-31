Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Каунаса Красной армией в 1944 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Исторический раздел с архивными документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Красной армией города Каунаса (Литва), появился на сайте Минобороны РФ.

"На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения города Каунаса от немецко-фашистских захватчиков открыт мультимедийный исторический раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении министерства.

Советские войска освободили второй по величине в Литве город Каунас от длившейся более трех лет немецкой оккупации 1 августа 1944 года.

На архивных фотографиях запечатлены первые кадры освобожденного города, а также работа Красной армии по доставке продовольствия и восстановлению инфраструктуры города. Представленные в разделе наградные листы рассказывают о подвигах солдат и офицеров, в том числе об их работе по разминированию освобожденных районов. Так, в Каунасе и его окрестностях было обезврежено около 5,5 тысяч различных бомб общим весом более 83 тонн.

Минобороны впервые публикует рассекреченный акт о преступлениях нацистских войск и литовской эсэсовской организации "Смовчики" (душители) в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР, составленный 17 июля 1944 года. "Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды немецких войск после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек. Многие из них были закопаны или сожжены живыми. На рабский труд в Германию из небольшого селения Меречь были угнаны около 200 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документах подробно рассказывается о создании в Каунасе трех концентрационных лагерей для еврейского населения. По данным Минобороны, всего в Каунасе было уничтожено до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран. В министерстве подчеркнули, что размещение на сайте архивных материалов поможет бороться с фальсификацией истории.