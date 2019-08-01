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"Известия": Минобороны протестировало "военный интернет"

Как отмечает газета, обмен данными обеспечивался высокозащищенной локальной беспроводной сетью
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© Станислав Красильников, ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская армия опробовала работу дальнобойного "военного интернета". Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщила в четверг газета "Известия".

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По ее сведениям, обмен данными обеспечивался высокозащищенной локальной беспроводной сетью, которая позволяла передавать файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию, на расстояние более 2 тыс. км.

Уточняется, что во время учений были использованы цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической связи Р-438-Н "Белозер". В тестировании системы приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих.

Новая система позволит передавать информацию на расстояние в несколько тысяч километров. Министерство также отметило, что все каналы связи надежно защищены от взлома, а данные шифруются.

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета в 2019 году. Закрытую систему обмена цифровой информацией назвали мультисервисной транспортной сетью связи (МТСС).

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