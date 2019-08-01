Минобороны России открыло на сайте раздел, посвященный обстановке в Сирии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минобороны России открыло на своем сайте постоянно обновляемый раздел, где будут публиковаться отчеты о деятельности ВС РФ по борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщается в материале ведомства, распространенном в четверг.

"На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru), объективно информирующий о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - говорится в релизе.

В сообщении уточняется, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе Воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии.

"В рамках сегмента, посвященного деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в разделе будет представлена инфографика о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий. "Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии, а также спутниковыми снимками и видеоматериалами объективного контроля с БПЛА [беспилотный летательный аппарат] выполнения ВКС России боевых задач по точечному уничтожению объектов террористов", - пояснили в Минобороны.

Специальный раздел также будет посвящен заявлениям и брифингам должностных лиц Минобороны, информационным бюллетеням и другой объективной информацией о ситуации на территории республики. Целью создания раздела в министерстве назвали эффективное противодействие распространяемой ложной информации и попыткам фальсификации данных о деятельности Вооруженных сил РФ по борьбе с международным терроризмом.