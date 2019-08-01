Солдаты-контрактники с 1 сентября получат 50% надбавки к жалованию

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября получат ежемесячные 50-процентные надбавки к денежному содержанию. Об этом сообщил в четверг на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд", - сказал он.

Министр напомнил, что "президент РФ принял ряд важных решений по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов".

По его словам, также с 1 сентября устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категорий С, D и СЕ.

Он также сообщил, что по аналогии с решениями, ранее принятыми по офицерам, подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим службу по контракту, выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволяет им проживать вместе с семьями.

"В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный", - подчеркнул Шойгу.

Сокращение размера дебиторской задолженности ОАК

Российское военное ведомство заключило с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) более 150 контрактов, задолженность прошлых лет по некоторым из них удалось сократить на 40%, сообщил Шойгу.

"Обсудим, как идет погашение дебиторской задолженности предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации. Министерство обороны заключило с корпорацией свыше 150 контрактов на строительство, модернизацию и ремонт авиационной техники. Подчеркну, что по 25 контрактам имеется дебиторская задолженность", - сказал он.

"На сегодняшний день, - сказал министр, - размер задолженности по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40%".

По его словам, график погашения дебиторской задолженности был утвержден в начале 2019 года.