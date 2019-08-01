Шойгу рассказал, как среди молодежи популяризируют службу в армии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Созданные в российской армии военно-политические органы активизировали патриотическую работу с молодежью, способствуя популяризации военной службы. Об этом заявил в четверг в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу.

"Новое наполнение получила работа в рамках юнармейского движения, которое стало ведущим патриотическим молодежным объединением страны, ряды которого насчитывают почти 556 тыс. человек. Проводятся информационные и агитационные акции, направленные на популяризацию военной службы, сохранение традиций российского воинства и противодействие попыткам фальсифицировать нашу историю", - сказал министр.

По словам Шойгу, в числе таких акций "живой интерес вызвала передвижная выставка "Сирийский перелом", а также мероприятия, посвященные 75-летию крупнейших операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Министр добавил, что "для увековечения подвига участников войны ведется работа по созданию музейного комплекса "Дорога памяти" на территории главного храма вооруженных сил, строительство которого будет завершено к юбилею Великой Победы".

Глава Минобороны подчеркнул, что тем не менее "по-прежнему приоритетом деятельности остается обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей". "Приняты важные решения по улучшению условий службы военнослужащих-контрактников, летного и корабельного состава", - сказал Шойгу.

В ходе селекторного совещания будут подведены основные итоги работы Главного военно-политического управления за первое полугодие 2019 года, а также будут намечены первоочередные задачи на предстоящий период.

Военно-политическое управление

Система военно-политической работы в Вооруженных силах России была создана в июле 2018 года в соответствии с поручением президента России.

Впервые военно-политический орган управления появился в Красной армии после революции. Его название неоднократно менялось, и в 1991 году структура получила название Главного военно-политического управления Вооруженных сил СССР. Основной задачей подразделения со времени основания являлась работа с морально-психологическим состоянием личного состава.

После распада Советского Союза политическая составляющая ушла из названия управления - в 1992 году было создано Главное управление по работе с личным составом, которое также несколько раз меняло названия.