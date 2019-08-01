Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на Армейские игры 2019 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Четыре государства - члена Североатлантического альянса (НАТО) прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры (АрМИ) 2019 года. Об этом заявил в ходе селекторного совещания в четверг министр обороны России Сергей Шойгу.

"Команда Греции полноценно участвует в соревнованиях, а четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - прислали своих наблюдателей", - уточнил министр. Глава Минобороны напомнил, что в 2019 году на АрМИ приедет 221 команда из 37 стран, семь из них примут участие в играх впервые.

"Свои команды направили МЧС, МВД России, Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности. В два раза возросло число участников Росгвардии и ДОСААФ России", - также рассказал министр.

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана. В военных играх примет участие более 5 тыс. военнослужащих.