В довузовские учреждения Минобороны в 2019 году зачислены почти 3 тыс. человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные довузовские образовательные учреждения России в новом учебном году примут 2,8 тыс. воспитанников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в 31 довузовское учебное заведение зачислено около 2 тыс. 800 мальчишек и девчонок", - сказал он в четверг на селекторном совещании в Минобороны.

Шойгу отметил, что в сентябре первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц министерства обороны в Санкт-Петербурге.

Кроме того, министр сообщил, что в новом учебном году в образовательные учреждения Минобороны зачислены более 12 тыс. курсантов-первокурсников, которые уже начали обучение по новой программе общевойсковой подготовки.

"При этом особое внимание уделяется воспитанию у курсантов высоких морально-боевых качеств и сплочению воинских коллективов. В вузах завершается корректировка образовательных программ с учетом передовых достижений военной науки и техники, опыта войск, полученного в ходе учений и тренировок, а также специальных операций за пределами Российской Федерации", - добавил министр.