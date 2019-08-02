Малышки из ВДВ. Как новобранцы женской роты Рязанского училища готовятся к первому прыжку

Палатки, передвижение по-пластунски с автоматами, штык-ножами и саперными лопатами, марш-броски и 60-километровый пеший переход до Рязани — испытания для тех, кто прошел конкурс 14 человек на место

В Вооруженных силах России служат около миллиона военных. Набор девушек в Рязанское высшее училище ВДВ — всего десять человек, так что эти малышки — в буквальном смысле на миллион. Лучших из лучших, будущих связисток, отбирали по строгим параметрам и жесткому конкурсу. 2 августа они впервые отметят День ВДВ в военной форме, готовясь к первому в своей жизни прыжку с парашютом на полигоне под Рязанью. Натиск Анастасии "Курсант Беликова Анастасия Игоревна, но вообще правильно — курсант Беликова", — 18-летней голубоглазой блондинке из Ставрополя очень подходит ее фамилия, и, если бы не форма, ее проще было бы представить в библиотеке, а не с этими разбитыми локтями на полигоне. Но это — Рязанское высшее воздушно-десантное командного ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, единственное такое в мире. Накануне состав первого взвода женской роты отрабатывал передвижение по-пластунски с автоматами, штык-ножами и саперными лопатами в рамках курса общевойсковой подготовки. Затем, после полуторакилометрового марш-броска по лесу, девушки несколько часов оттачивали элементы прыжка с парашютом. Через несколько дней им придется подняться в небо и дернуть за заветное кольцо, но уже по-настоящему, причем укладывать парашют придется самим. Как уложишь — так и раскроется. Право носить тельняшку десантницы получат после первого прыжка. А после третьего, с оружием, с Ил-76, им вручат главное украшение девушки-десантницы — знаменитый голубой берет.

Описание Анастасия Беликова (слева) © Анна Устинова/ТАСС

Путь Анастасии в ВДВ непростой: в училище ее зачислили только со второй попытки. В прошлом году по совокупности результатов ЕГЭ, физподготовки (надо на время пробежать стометровку, один километр и отжаться не менее 12 раз) и профотбора она показала 15-й результат, а мест было всего 12. За год девушка успела закончить первый курс Северо-Кавказского федерального университета, подтянуть физподготовку. Сейчас в рейтинге абитуриенток она оказалась седьмой. Вообще, половина зачисленных в этом году девушек уже пытались поступить в рязанское училище раньше. "Почему я так хотела попасть в ВДВ? Как надоел этот вопрос… Я хочу служить своей Родине. Все детство провела в военном городке, где располагалась часть ВДВ, наблюдала за ними воочию. Рядом с моим домом находился полигон, я росла в этой сфере и понимаю, насколько это устойчивые морально люди, и я хочу соответствовать им. Все качества, которые я приобретала на протяжении жизни, способствовали моему поступлению, и теперь уже дальнейшей службе", — говорит Анастасия, будто это и вправду странный вопрос. Не Хогвартс Что такое служба в ВДВ, абитуриенты знаменитого училища, в том числе и женского пола, могут прочувствовать на себе еще до зачисления. В этом году на специальность "Применение подразделений связи" — единственную, куда принимают девушек, — было подано 140 заявлений. Конкурс составил 14 человек на место, сильнее конкуренция в училище только у будущих разведчиков. Около половины девушек отсеяли по различным причинам сразу. Оставшиеся 80 желающих связать свою жизнь с армией были приглашены на так называемую "абитуру" — это когда ты месяц живешь в казарме на полигоне, обучаешься азам жизни в армии и сдаешь вступительные испытания. По результатам прохождения "абитуры" формируют набор в военный вуз.

Описание После зачисления новобранцы-десантницы переезжают в палаточный лагерь, где проходят усиленный курс общевойсковой подготовки © Анна Устинова/ТАСС

Шанс оказаться в Рязанском училище ВДВ многими сначала воспринимается как настоящее чудо. Однако сказка исчезает, как только военный "КамАЗ" на пароме переплывает Оку. Дальше начинается "дорога очарований и разочарований". По ней вдохновленные абитуриенты со снаряжением идут пять километров до полигона Сельцы, по ней же через несколько дней возвращаются обратно те, кто не прошел испытания или просто понял, что армейские будни — не для него.

"Первые пару недель в "абитуре" — самые сложные, идет психологическая ломка, когда исчезает понятие "я" и взамен его приходит понятие "мы". Здесь рождается коллектив, взвод, рота, в которой девушки проведут пять лет. В течение месяца абитуриенты частично изучают строевую подготовку, учат строевые песни. Ситуация повторяется из года в год — девчонки практически сразу показывают хорошие результаты в строю. Они хотят себя показать с первого дня, а строевая подготовка — это единственное, в чем они могут себя проявить до зачисления в курсанты", — рассказывает прапорщик Татьяна Виноградова, которая в качестве старшины работала с абитуриентами. На следующий день после зачисления счастливчики переезжают в палаточный лагерь, где проходят усиленный курс общевойсковой подготовки. Десантниц сразу приучают к лишениям. Никаких каблуков и платьев, за исключением полутора месяцев отпуска в год, общий душ вместо ванной, встречи с близкими только в родительский день. Еще во время учебы девушкам не рекомендуется выходить замуж и заводить детей: в положении не очень-то выполнишь ежегодный норматив — четыре прыжка с парашютом.

Описание Тренажер для отработки техники прыжка с парашютом © Анна Устинова/ТАСС

"Мне уже пришлось отказаться от привычки краситься. Я люблю ухаживать за собой, а здесь не хватает времени сделать тот же маникюр, накрасить ногти. Но человек привыкает ко всему. Мы встаем в 5:40 утра. За 20 минут нужно одеться и умыться, убраться в палатках, в шесть утра зарядка, затем начинаются занятия. Вечером — самоподготовка либо паркохозяйственная деятельность (уборка, наведение порядка — прим. ТАСС). Сейчас мы получаем много вещевого довольствия и вечерами подгоняем его под себя. Например, собирали войсковой защитный комплект, учились, как с ним обращаться. Отбой в десять вечера. Телефоны дают только по воскресеньям минут на 40", — рассказывает Анастасия Беликова. Важным элементом вступительных испытаний является прохождение профотбора. Это четырехчасовой тест, по результатам которого оценивается психологическая готовность к службе в армии. Будущие десантники решают логические задачи и отвечают на вопросы. Например, могут ли они спрыгнуть с крыши и готовы ли пожертвовать жизнью ради защиты гражданского населения и Родины. Стальная Яна Курсант Яна Мамбетова из Калининграда говорит, что в случае необходимости готова отправиться в горячую точку. Она тоже поступила в училище со второго раза. Яна берет пример с Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавт перед полетом в космос сказала своей маме, что едет на олимпиаду по парашютному спорту. Вот и юная десантница, когда появляется возможность позвонить домой, старается "не пугать родителей, говорить, что все хорошо, что кормят вкусно — это же самое главное для мам". "Когда мне тяжело, я вспоминаю, какой большой путь я проделала, чтобы оказаться здесь. Я каждый день утром просыпалась с мыслью о том, что "Яна, ты должна". Каждый раз, загадывая заветное желание, на протяжении последних, наверное, трех лет думала только об этом. И на мандатной комиссии, когда называют твое имя среди зачисленных, у тебя такое опустошение — у тебя сбылась мечта! И это просто нереально. И сейчас если меня спросить, о чем я мечтаю, я понимаю, что самое сокровенное у меня уже исполнилось", — на этих словах у девушки на глаза наворачиваются слезы.

Описание Яна Мамбетова © Анна Устинова/ТАСС

По словам Яны, год назад жизнь на военном полигоне очень изменила ее, приучила к порядку, сделала более пунктуальной, отвлекла от мелочей. Сейчас она вернулась в Рязань, сделав более осознанный выбор, морально готовой к трудностям. А еще "абитура" дала понять, что "на гражданке" ей делать нечего, и учеба в обычном вузе, где она провела этот год, не для нее. "Увидев, какие здесь парни, как они относятся к женщинам, курсантам женского пола, и вернувшись после этого на "гражданку", я не обнаружила там такого же мужского характера. У людей совсем другой менталитет, другие понятия, ты находишься в другом мире. Я посмотрела в прошлом году на этих женщин, на этих курсанток, которые у нас были стажерами, и искренне гордилась каждой из них, и я понимаю, что хочу быть похожей на них. Рязанское гвардейское воздушно-десантное училище — единственное в мире, это элита. Можно было пойти в другое училище, но хочется в самое лучшее, хочется быть среди лучших", — признается она. Десантница, мама, командир Самая яркая в женском взводе — командир, жгучая брюнетка капитан Ольга Денисова, по-уставному "товарищ гвардии капитан". В ВДВ она отслужила уже 11 лет, совершила 72 прыжка, вышла замуж за десантника и воспитывает четырехлетнюю дочку. В 2013 году Денисова стала выпускницей первого женского набора училища. Затем в Ставрополе командовала взводом укладчиков парашютов, а после стала замкомроты срочников по воздушно-десантной подготовке. И вот теперь вместе с мужем вернулась преподавать в родной вуз. "Наверное, мы уникальные женщины, потому что совмещать женскую натуру и службу очень трудно. На службе ты не показываешь слабость, надо проявлять командирские навыки, выкладываться на 100%. Дома ты жена, мама, надо переключаться, дарить любовь", — рассуждает капитан. В ближайшие пять лет под ее руководством десять молодых курсанток будут становиться профессиональными военными. На занятиях по укладке парашюта Ольга Денисова — главный пример для девушек. Бойко натягивает стропы и следит за правильностью действий подчиненных. Она, казалось бы, уже опытный боец, но и ее военная жизнь временами пугает. Однако поблажек даже для женщин в армии нет.

Описание Занятия по укладке парашюта © Анна Устинова/ТАСС

"Во время службы мне приходилось управлять боевой машиной, даже есть права. И когда ты сидишь внутри этой машины, задумываешься, как будешь учить парней нажимать на рычаги, ведь ты же хрупкая женщина. Если честно, немного жутковато становится. А ведь в случае боевых действий придется вести за собой целый взвод", — говорит она, отвечая на вопрос о профессиональных фобиях.

Впрочем, сейчас ее главная задача — успешно провести курс общевойсковой подготовки для юных подопечных, не показывая страха, — девчонки и без этого признаются, что волнуются перед первым прыжком с парашютом. Что такое военные лишения, уже знает четырехлетняя дочка Ольги — ближайший месяц, пока мама живет в палатке на полигоне, Милана проведет с бабушкой. Девочка, кстати, уверена, что главное украшение женщины — голубой берет. В ее семье это действительно так. "Может ли женщина стать когда-нибудь министром обороны? Мне кажется, в наше время все может быть. Женщины очень выдержанны, очень умны, они усидчивее парней, более дотошны. Почему нет? Они — голова в армии, а дома — шея", — отметила Ольга Денисова. Кстати, про голову. В этом году женская команда училища победила в международной олимпиаде высших военных вузов. Друзья девушек — генеральские погоны Девчонки быстро встроились в армейские порядки. Здесь они чуть больше месяца, а на вопросы уже отвечают не иначе, как "так точно", и молниеносно реагируют на приказы командира. "По расчетам к своим куполам беееегом становииииись", — курсантка-стажер из роты второкурсников переводит на язык военных гражданскую просьбу попозировать для фотографии.