Новейшая бронемашина "Атлет" выйдет на предварительные испытания 5 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новейшие бронеавтомобили "Атлет" разработки "Военно-промышленной компании" (ВПК) приступят к предварительным испытаниям с 5 августа. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

"С понедельника [5 августа] опытные образцы бронированных автомобилей "Атлет" приступают к отработке программы предварительных испытаний", - сообщил Красовицкий.

Он добавил, что испытания будут проходить на базах НИИЦ автомобильной техники (г. Бронницы), НИИЦ бронетанковой техники (г. Кубинка) Министерства обороны РФ и Центра испытаний автомобильной техники "НАМИ" (Дмитровский район).

Машинам предстоит преодолеть тысячи километров бездорожья, магистральных и специальных трасс, пересеченной местности, в том числе и с прицепом массой 2,5 тонны, пройти проверку на работоспособность в условиях низких и высоких температур, на бродоходимость.

Кроме того, машины пройдут проверку на обстрел и на подрыв. "Прежде чем машина начнет поступать в войска и выполнять боевые задачи, мы должны быть абсолютно уверены, что она способна в полной мере защитить наших солдат в условиях реального боя", - подчеркнул Красовицкий.

По его словам, к испытаниям привлекаются опытные образцы бронеавтомобилей "Атлет" в вариантах специального назначения (АСН) и в пятидверном многоцелевом варианте (АМН-2). Собеседник агентства отметил, что в испытаниях примут участие представители заказчика, научно-исследовательских институтов, а также подразделений и предприятий ВПК.

Семейство "Атлет"

Новое поколение бронеавтомобилей "Атлет" разработано "Военно-промышленной компанией" по заказу Минобороны России в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Атлет". Впервые широкой публике "Атлет" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в конце июня.

Машины семейства имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

В стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. Уровень баллистической защиты бронеавтомобилей в базовой комплектации соответствует второму уровню по общим техническим требованиям.

Основными отличиями новой машины от выпускаемого ВПК бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24 с максимальной мощностью в 240 л. с.