С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего

О парашютных системах, которые уже эксплуатируются военными, а также о новых парашютах для армии и уникальных гражданских разработках одного из ведущих предприятий Ростеха — НИИ парашютостроения

Главное "оружие" российского десантника — это, конечно, парашют. Сегодня ведутся работы по модернизации стоящих на снабжении Воздушно-десантных войск (ВДВ) России образцов и созданию новых десантируемых систем, поэтому в ближайшие годы "крылатая пехота" станет еще мобильнее.

НИИ парашютостроения Создан в 1946 году, в 2011 году вошел в состав холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". Является ведущим разработчиком отечественных парашютных систем и единственным в России учреждением в сфере парашютостроения с собственным научно-исследовательским центром. Деятельность института неразрывно связана с развитием авиационной, ракетной и космической техники. Также тут создавалась парашютная система для французского космического корабля Ariane. Продолжение

За всю историю развития НИИ парашютостроения спроектировал более 5 тыс. парашютных систем различного назначения. С момента создания системы претерпели глубокие качественные изменения, область их применения значительно расширилась. В настоящее время разработанные в стенах института парашюты используются для спасения экипажей различных летательных аппаратов, торможения самолетов при посадке, вывода их из штопора, приземления беспилотников, десантирования с самолетов личного состава и боевой техники (и боеприпасов различного калибра), спуска и сохранного приземления частей ракет, ракетопланов и искусственных спутников Земли, спуска аппаратуры автоматических аэростатов, космических аппаратов различного назначения (в том числе и на другие планеты), а также для спортивных целей.

' ТАСС'

Кроме того, в НИИ есть разработки, которые применяются в шахтах для остановки ударной волны взрыва (газа). В общем — самые разнообразные парашютные системы. В данный момент в институте ведется порядка десяти проектов. "Когда возникает необходимость применения парашютной системы любого назначения, даже зачастую экзотического, все приходят к нам, и тут все реализуется", — пояснил ТАСС начальник испытательной службы предприятия, парашютист-испытатель 1-го класса Владимир Нестеров. В ходе посещения НИИ журналисты ТАСС побывали в сборочном цехе, где делают опытные образцы парашютно-десантной техники, которые потом поступают в испытательный центр для проведения испытаний. Здесь — и тормозные парашюты, и десантные, и спасательные, в том числе и парашютные системы для спускаемых аппаратов космических кораблей. Однако некоторые создаваемые тут изделия показывать запрещено.

Работники института признаются, что, к примеру, одну тормозную систему для самолета можно сделать достаточно быстро — за день половину изделия, однако все зависит от сложности конструкции системы и степени ее отработки. "Простая конструкция и достаточно аэроупругий" Если говорить о системах массового десантирования, которые применяются в Воздушно-десантных войсках, то, по мнению главного конструктора НИИ Владимира Качалова, эти парашютные системы должны иметь "минимально простую конструкцию, но при этом быть достаточно надежными и аэроупругими". Что касается тканей, из которых изготавливаются парашютные системы, то эволюция их началась с натуральных — шелка, затем появились синтетические — полиамид и полиэфир. "Полиамид — это капрон, полиэфир — это, соответственно, лавсан. Есть плюсы и минусы каждой ткани: лавсан, допустим, более стойкий к ультрафиолету, к каким-то внешним воздействиям, температурным факторам", — говорит Качалов.

Описание Главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов © Станислав Красильников/ТАСС

Ведется в НИИ работа и по совершенствованию материалов, в связи с этим идет постоянное взаимодействие с производителями материалов, поиск новых, совершенствование технологии их изготовления, пропитки и финишной отделки, где формируются основные эксплуатационные свойства, технологий сборки изделий. "Идет снижение массы материала. Если говорить о первых натуральных материалах, там плотность купольной ткани доходила до 60–80 г на кв. м, сейчас уже последние образцы имеют плотность 32–34 г на кв. м. Здесь главное преимущество — уменьшение массы купола. У большинства она составляет около 15 кг. При этом если изначально парашют проектировался под массу десантника 120 кг, то современный купол проектируется уже под массу 160 кг с запасом прочности на 120 применений", — рассказывает Качалов, уточняя, что люди стали крупнее, увеличился объем вооружений. Изменилась и концепция десантирования.

Изначально велось десантирование людей без вооружений, без бронежилетов. Сейчас в рамках последней модификации вооружений и использования военной экипировки "Ратник", где бронежилет весит порядка 18 кг (есть разное исполнение, классы защиты — с первого по пятый), — масса увеличивается. Поэтому и масса купола растет Владимир Качалов главный конструктор НИИ парашютостроения

Поэтому возникает необходимость минимизировать массу, а это происходит за счет того, что применяются более легкие ткани, которые также снижают и укладочный объем. "Задача от нашего заказчика — спроектировать купола и системы из отечественных материалов, — горит специалист. — Новая система Д-14 разрабатывается полностью из отечественных материалов. Наряду с этим мы, конечно, ведем работы по исследованию импортных материалов для определения их свойств".

Качалов отмечает, что если говорить о ткани, то одна из главных характеристик — воздухопроницаемость. "Если шелк был сильно воздухопроницаемый, капрон уже ниже, то сейчас используются малопроницаемые ткани вплоть до нулевой проницаемости. Это тоже принципиально: чем меньше купол пропускает воздух, тем меньше может быть его площадь, что снижает массу. Это тоже положительно влияет и на объем, и на массу купола", — поясняет конструктор. В непроницаемый купол вводятся дополнительные конструктивные элементы, которые улучшают его аэродинамические свойства. Как купола "учат" раскрываться Создание авиационной техники — сложный процесс: сначала идет этап научных исследований, потом этап конструирования, опытного производства и лишь затем процесс наземных и летных испытаний (на базе испытательного комплекса аэродрома Киржач).

В ходе наземных испытаний проверяется порядка 25 параметров, в ходе летных — тоже примерно 20 параметров. По объему заводских испытаний — это порядка 115 летных экспериментов. Сначала они (порядка 25) проводятся с манекенами, и, если результаты положительные, к испытаниям приступает парашютист-испытатель Владимир Нестеров парашютист-испытатель 1-го класса

Всего в штате НИИ шесть парашютистов-испытателей и, как правило, они работают с 10–15 различными образцами парашютных систем. "Испытатели выполняют прыжок с испытуемыми системами, после этого системы уходят на переукладку, и испытатели выполняют следующую часть программы испытаний, — рассказывает Нестеров. — Если позволяют погодные условия и нет никаких нештатных ситуаций, то испытания могут быть выполнены достаточно быстро — в течение двух месяцев (наземная и летная части), а могут и растянуться на несколько месяцев, если что-то пошло не так. И год — это тоже не предел".

Описание Начальник испытательной службы предприятия, парашютист-испытатель 1-го класса Владимир Нестеров © Станислав Красильников/ТАСС

На счету у Владимира Павловича 13 200 прыжков, из них испытательных — 3700, а в 1986 году десантировался и внутри БМД-3. Он испытывал системы десантирования Д-5 серии 2, Д-6 серии 4, Д-8, Д-9, Д-10, Д-12. Причем, подчеркивает парашютист, программы испытаний у них одни и те же, но самая глубокая степень отработки была с системой Д-6, которая до сих пор находится на снабжении ВДВ. "Она стала первой управляемой десантной парашютной системой. Не планирующей, а именно круглой, но которая могла перемещаться по горизонту и разворачиваться вокруг вертикальной оси по желанию парашютиста, чтобы уйти от препятствия. И развернуться в воздухе, чтоб опять же обеспечить наиболее благоприятные условия для приземления", — рассказывает ее испытатель.

Парашют Д-6 серии 4 пришел на смену Д-5 и стал основным в войсках, пройдя полный цикл всех испытаний. Начались они в середине 1970-х годов, а в армию эта система пошла лишь в середине 80-х. Примечательно, что ее совершенствовали порядка восьми лет, когда она уже эксплуатировалась в войсках.

В чем уникальность? В том, что с ней выполнялось огромное количество прыжков. В настоящее время, по сведениям, которые мы получаем от ВДВ, до 350 тысяч прыжков в год выполняет на ней только личный состав войск. И плюс еще к этому другие силовые структуры — Росгвардия, ФСБ со всеми пограничными подразделениями, морская пехота, МЧС. Набирается порядка полумиллиона в год Владимир Нестеров парашютист-испытатель 1-го класса

И еще немаловажный момент: с Д-6 прыгал контингент с минимальной парашютной подготовкой (солдаты-срочники), поэтому здесь приходилось устранять буквально все недостатки. "И в итоге такой длительной работы нашего НИИ, Государственного испытательного центра Минобороны, войск ВДВ, тесной обратной связи с эксплуатантами система Д-6 была доведена до идеального состояния. И в настоящее время по своим показателям надежности в мире аналогов не имеет. Просто на ней выполнены десятки миллионов прыжков… И именно как техническое средство она имеет непревзойденный уровень надежности по реальному применению", — говорит Нестеров.

Система Д-10, которая пришла на смену Д-6, ничем не хуже, считает испытатель. Она также прошла полный цикл всех испытаний в начале 2000-х годов и находится на снабжении ВДВ, но срок ее эксплуатации еще небольшой. "Объем наработки не такой как на Д-6, и поэтому по уровню надежности она еще не сравнялась с Д-6, — говорит специалист. — Но со временем она приблизится к уровню Д-6 серии 4, который сейчас в войсках заменяется на Д-10". По словам Нестерова, Д-10 создавался для того, чтобы устранить основную проблему, которая существует у десантных парашютов в мирное время, — "когда при достаточно высокой надежности возникает проблема схождения парашютистов в воздухе". Например, когда десантируется большая группа (до 120 человек) из самолета Ил-76. И когда все одновременно раскрывают парашюты в воздухе, а там существуют горизонтальные и вертикальные воздушные потоки, есть вероятность схождения парашютистов между собой.

"Если верхний парашютист на Д-6 попадает в след нижнего, там возникает турбулентность, верхний парашют складывается, парашютист проваливается в купол нижнего, они складываются, и приходится применять запасной. А это молодые солдаты не всегда могут сделать, что приводит к тяжелым травмам при приземлении, — поясняет Нестеров. — И Д-10 создавался именно для того, чтобы обеспечить повышенную работоспособность куполов при схождении в воздухе, сохраняя все прочие технические характеристики. Поэтому у него и такая необычная форма — он не полностью сферический, как другие парашюты, а патиссонообразный. Эта форма обеспечивает ему особую аэродинамику, которая при попадании в след другого парашюта позволяет ему самостоятельно уходить из этой зоны затенения". "Шелест" и "Реновация": новые концепции Парашютная система, которая является продолжением работ по Д-10, — это Д-10 серии 2 — "Реновация". Главный конструктор НИИ поясняет, что сейчас система Д-10 надевается поверх бронежилета, потому что изначально она проектировалась для спуска десантника, который не имеет серьезной защиты и десантируется в разгрузочном жилете с минимальным объемом груза.

Бронежилет — это дополнительный объем, растет периметр самого десантника, соответственно, подвесная система, которая была спроектирована под Д-10, не отвечает этим требованиям. Ее дальнейшее развитие — это как раз Д-10 серии 2. От Д-10 — купол, но при этом подвесная система с учетом точек нагрузки и эргономики к нему адаптирована, чтобы применять поверх бронежилета Владимир Качалов главный конструктор НИИ парашютостроения

По его словам, это направление действует в рамках концепции именно массового десантирования, которое применяют военно-транспортные самолеты "Ан" и "Ил". "Когда идет многопоточная выброска и десантник, который спустился с этой системой, затем высвобождается от нее, снимает, оставляет систему на земле и дальше действует в своем штатном бронежилете", — говорит специалист. Однако есть и дальнейшее совершенствование по этой работе. В ближайшее время в институте начнутся испытания парашютно-десантной системы нового поколения Д-14 "Шелест", предназначенной для десантирования в экипировке "Ратник". "Техника у нас сейчас выходит на первый этап испытаний", — говорит Нестеров, подчеркивая, что у этой системы совсем другая компоновка. Если у обычного основной парашют сзади, а запасной — спереди, контейнер грузовой находится сзади ниже ранца самого парашюта, то в новом — "основной и запасной парашюты сзади, а спереди — большой грузовой контейнер, который больше и по объему, и по массе груза".

Описание Опытный образец перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник" © Ладислав Карпов/ТАСС

По словам главного конструктора НИИ Качалова, данная система имеет несколько точек подвески под навесное оборудование, под стрелковое, под дополнительный контейнер для груза.

Это уже принципиально новая система, она сделана в нескольких модификациях — можно осуществлять десантирование в бронежилете и без бронежилета. Плюс здесь расширены тактико-технические характеристики в части массы тела десантника и объема вооружения Владимир Качалов главный конструктор НИИ парашютостроения

При разработке системы, по словам Качалова, учтена другая стратегия применения — вступление в бой с момента десантирования. "То есть у бойца на груди помимо бронежилета есть стрелковое вооружение, которое доступно ему и находится в руках. Ранее — было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу — был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать, — поясняет конструктор. — Исходя из новой концепции, военнослужащий фактически может вступить в бой начиная уже с воздуха".

"Здесь идет проектирование нового купола, этап опытно-конструкторских работ в части эскизно-технического проектирования уже закончен. Сейчас изготавливается материальная часть, и мы уже приступаем к испытаниям — буквально в ближайшие дни, после Дня ВДВ начнем", — сказал Качалов. "Шанс", "Тандем" и "Штурм" В институте в настоящее время разрабатывается система для экстренного спасения людей из высотных зданий и сооружений при экстремальных ситуациях. Например, при пожаре, когда парашют позволит человеку удачно приземлиться. "Название кричащее — "Шанс". Выполнен полный цикл испытаний, сейчас идет этап сертификации данной системы именно как средства спасения, активно идет работа с независимым консультационным центром в этом направлении — готовятся материалы, и я думаю, что мы завершим работу по сертификации парашюта как средства спасения уже в августе 2019 года. Соответственно, будем готовы к поставкам изделия заказчику", — говорит Качалов, уточняя, что сейчас идет ряд переговоров, в том числе по линии Минпромторга, и до конца года будет заключен контракт на серийную поставку.

Описание Испытания парашютной системы "Шанс" © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Еще одна гражданская разработка НИИ — система "Тандем". Она может быть использована и как учебная, развлекательная и специального назначения — для доставки неподготовленного специалиста в труднодоступный район. Система в ее первой модификации позволяет инструктору нести дополнительный груз на точках подвески, который также интегрируется в основную подвесную систему. Изначально эта система задумана как лидерная для целой группы различных парашютных систем, в том числе грузовой управляемой. В настоящее время проводятся испытания системы.

Основная задача — это создание модульного купола и модульных технических решений, которые будут приемлемы для широкого круга заказчиков, начиная с гражданских спортсменов-любителей, инструкторов и заканчивая бойцами Сил спецопераций, где применение одного купола позволит решить группу задач, в том числе для десантирования Владимир Качалов главный конструктор НИИ парашютостроения

В НИИ разработан также уникальный безранцевый парашют "Штурм" для спецназа, с которым они могут десантироваться с высоты 80 метров. "БС-1 — это инициативная работа, которая изначально базировалась на подвесной системе серийной парашютной системы Д-10", — рассказывает Качалов. Специфика системы заключается в том, что при вводе обычного десантного парашюта очередность следующая: идет выгрузка десантника, дальше выводится в действие стабилизирующий парашют, затем — основной, после чего, соответственно, идет свободное падение. В свою очередь, у Д-10 минимальная безопасная высота десантирования — не ниже 400 метров, в условиях военного времени — 200.

В безранцевой парашютной системе в силу специфики нет стабилизирующего парашюта. Ввод парашютной системы осуществляется непосредственно из воздушного судна, нет как такового ранца за спиной парашютиста, парашют уложен в мягкую текстильную камеру и закреплен на тросе, который натянут внутри корпуса воздушного судна. Десантник прыгает, парашют вводится в действие в момент его отделения от судна Владимир Качалов главный конструктор НИИ парашютостроения