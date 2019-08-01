{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Модернизированный беспилотник "Элерон" впервые применят на Армейских играх в Казахстане

Он отличается увеличенной продолжительностью полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
БЛА "Элерон-3"
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив
© Министерство обороны РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военные - участники конкурса "Соколиная охота", проводимого в Казахстане в рамках Армейских международных игр - 2019, впервые применят модернизированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Элерон-3". Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Российские военнослужащие, принимающие участие в международном конкурсе "Соколиная охота", проводимом в Республике Казахстан в рамках АрМИ-2019, впервые применят модернизированный беспилотный аппарат ближнего действия. Данный комплекс представляет собой модернизированный БПЛА "Элерон-3", - сообщили в министерстве.

Модернизированный "Элерон-3" отличается увеличенной продолжительностью полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации.

В международном конкурсе "Соколиная охота", который пройдет с 7 по 15 августа, участвуют команды России, Белоруссии, Ирана и Казахстана. Все команды используют свои беспилотные комплексы.
 

Теги
КазахстанРоссия
Новая техника ВС РФ
Новейшая бронемашина "Атлет" выйдет на предварительные испытания 5 августа
Машины, в частности, пройдут проверку на обстрел и на подрыв
Читать полностью