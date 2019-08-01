Модернизированный беспилотник "Элерон" впервые применят на Армейских играх в Казахстане

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские военные - участники конкурса "Соколиная охота", проводимого в Казахстане в рамках Армейских международных игр - 2019, впервые применят модернизированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Элерон-3". Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Российские военнослужащие, принимающие участие в международном конкурсе "Соколиная охота", проводимом в Республике Казахстан в рамках АрМИ-2019, впервые применят модернизированный беспилотный аппарат ближнего действия. Данный комплекс представляет собой модернизированный БПЛА "Элерон-3", - сообщили в министерстве.

Модернизированный "Элерон-3" отличается увеличенной продолжительностью полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации.

В международном конкурсе "Соколиная охота", который пройдет с 7 по 15 августа, участвуют команды России, Белоруссии, Ирана и Казахстана. Все команды используют свои беспилотные комплексы.

