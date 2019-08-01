Российские истребители за неделю 12 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вели 39 летательных аппаратов. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 299 летных смен на 81 аэродроме.