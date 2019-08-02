Путин поздравил Воздушно-десантные войска России с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с профессиональным праздником, отметив, что служба в ВДВ требует высокой компетентности, силы духа и мужества. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно. Уверен, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан", - говорится в поздравлении президента.

По словам главы государства, представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Он отметил верность десантников присяге и боевому братству.

"Славные ратные, патриотические традиции, заложенные ветеранами, достойно продолжает нынешнее поколение солдат и офицеров", - добавил президент.

День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ - отмечается в России 2 августа ежегодно с 2006 года.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. В этот день в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия.