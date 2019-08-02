Институт Ростеха завершил испытания парашюта "Шанс" для спасения людей из высотных зданий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") завершил испытания парашюта "Шанс" для экстренного спасения людей из высотных зданий, например во время пожара. Об этом сообщил ТАСС главный конструктор НИИ Владимир Качалов.

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"Выполнен полный цикл испытаний", - сказал Качалов о парашюте "Шанс".

"Шанс" позволяет десантировать человека массой от 50 до 120 кг. На текущий момент, уточнили в НИИ, подтвержденная безопасная минимальная высота прыжка - 45 метров, ведутся работы по ее снижению до 30 метров. Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки.

Главный конструктор НИИ парашютостроения отметил, что сейчас уже ведутся переговоры по будущим поставкам системы, в том числе по линии Минпромторга. Планируется, что "до конца года будет заключен контракт на серийную поставку", добавил он.

Качалов рассказал, что другая гражданская разработка НИИ - система "Тандем", которая может использоваться как учебная, развлекательная или специального назначения для доставки неподготовленного специалиста в труднодоступный район. "Тандем" в первой модификации, пояснил конструктор, позволяет инструктору нести дополнительный груз на точках подвески, который интегрируется в основную подвесную систему.

НИИ

НИИ парашютостроения создан в 1946 году, в 2011 году вошел в состав холдинга "Технодинамика". Является ведущим разработчиком отечественных парашютных систем и единственным в России учреждением в сфере парашютостроения с собственным научно-исследовательским и испытательными центрами. Деятельность института неразрывно связана с развитием авиационной, ракетной и космической техники. Также здесь создавалась парашютная система для французского космического корабля Ariane.