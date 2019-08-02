{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе

Главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов сообщил, что испытания Д-14 "Шелест" начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Конструкция новейшего парашюта Д-14 "Шелест", разработанного для десантирования в экипировке "Ратник", позволяет бойцам вступать в бой и вести огонь из штатного стрелкового оружия, находясь еще в воздухе. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" Владимир Качалов.

На эту тему
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего

Качалов сообщил, что парашютно-десантная система нового поколения Д-14 "Шелест", предназначенная для десантирования в экипировке "Ратник", принципиально отличается от предыдущих систем. При разработке системы учтена другая стратегия применения - вступление в бой с момента десантирования.

"У бойца на груди помимо бронежилета есть стрелковое вооружение, которое доступно ему и находится в руках. Ранее [оно] было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу, был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать", - пояснил конструктор, добавив, что, "исходя из новой концепции, военнослужащий фактически может вступить в бой начиная уже с воздуха".

По словам конструктора, испытания Д-14 "Шелест" начнутся в НИИ парашютостроения в ближайшее время.

Он пояснил, что у этой системы совсем другая компоновка: если у обычной основной парашют находится сзади, запасной - спереди, а грузовой контейнер - сзади ниже ранца самого парашюта, то в новой основной и запасной парашюты сзади, а спереди - большой грузовой контейнер, который больше и по объему, и по массе груза.

Кроме того, данная система имеет несколько точек подвески под навесное оборудование, под стрелковое, под дополнительный контейнер для груза.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Институт Ростеха завершил испытания парашюта "Шанс" для спасения людей из высотных зданий
В НИИ парашютостроения рассказали, что подтвержденная безопасная минимальная высота прыжка - 45 метров, ведутся работы по снижению до 30 метров
Читать полностью