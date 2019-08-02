Начальник Генштаба ВС РФ вручил премии за вклад в создание вооружения и военной техники

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова за вклад в создание вооружения и военной техники, а также в военную науку, литературу и искусство, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

Как рассказал начальник Генштаба на церемонии награждения, всего в смотре участвовало более 90 конкурсантов, военнослужащих и представителей ветеранских организаций, ученые и производственники, писатели и художники. "Все они профессионалы высокого класса, без остатка посвятившие себя любимому делу", - охарактеризовал участников Герасимов. Он поздравил лауреатов от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

По информации Минобороны, в области создания вооружения и военной техники награда присуждена коллективу акционерного общества "Научно-исследовательский институт точных приборов" за разработку и внедрение технологии производства высокоточной геопространственной информации для решения задач обороны страны и безопасности государства.

Премию за достижения в области военной науки получили сотрудники 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России и начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства Николай Паршин за цикл научных трудов по теории и практике анализа и синтеза высокоинформативного и высокоточного радиоэлектронного вооружения.

В области литературы и искусства премию присудили авторам серии книг, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизму и мужеству защитников отечества, Борису Измайлову и Владимиру Исакову.

Государственная премия имени Жукова была учреждена в 1996 году.