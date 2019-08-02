Замминистра обороны вручил полковую чашу бригаде морской пехоты Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота вторыми в Вооруженных силах РФ получили полковую чашу. 2 августа ее вручил им заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Полковая (корабельная) чаша - это новый знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша (по-старинному - братина) символизирует единство и сплоченность воинского братства. Первая полковая чаша была вручена в ноябре 2018 года 112-й ракетной бригаде Западного военного округа - единственному семиорденоносному соединению Вооруженных Сил.

"Вторая полковая чаша сегодня вручается вашему прославленному соединению как знак особого доверия и признания заслуг в обеспечении безопасности государства", - сказал Картаполов в ходе торжественной церемонии.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом, почти 150 военнослужащих бригады награждены государственными наградами и знаками отличия Минобороны", - отметил замминистра.

"Ваше прославленное соединение внесло значительный вклад в защиту суверенитета страны и ее границ. Военнослужащие бригады успешно решали боевые задачи в Индийском океане, Адриатике, Средиземноморье, в зоне грузино-абхазского конфликта и на Северном Кавказе, защищали право жителей Крыма на самоопределение, выполняли специальные задания на территории Сирии", - сообщил генерал, напомнив подвиг военнослужащего бригады матроса Александра Позынича, геройски погибшего в 2015 году при выполнении боевой задачи по поиску и спасению летчиков сбитого российского бомбардировщика и награжденного указом главы государства орденом Мужества (посмертно).

Руководство страны высоко оценило вклад бригады в укрепление обороноспособности страны. В 2016 году соединение награждено орденом Жукова, в 2018 бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская".