Россия ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей по Идлибу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. РФ ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны в ответ на инициативу властей Сирии о полном прекращении огня и любых наступательных действий в идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"В целях стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и в поддержку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая проходит в городе Нур-Султане президент САР Башар Асад принял решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации "Идлиб" с 00:00 2 августа 2019 года. В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск - Алеппо", - сказал он.

Бакин напомнил, что в нарушение установленного режима тишины в 06:55 мск незаконные вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Кардаха в провинции Латакия, который известен как родина семьи президента Сирии Башара Асада и находится в 14 км севернее российской авиабазы Хмеймим.

"Обстрел из реактивной системы залпового огня совершен боевиками из района Джебель-Шабо на территории идлибской зоны деэскалации. Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено НВФ под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено средствами воздушной разведки и наблюдателями. В районе населенного пункта Кардаза зафиксировано 12 разрывов. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения", - сказал он.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие. В зону входит одноименная провинция и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара затем попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности.