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АрМИ-2019

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

В играх принимают участие более 5 тыс. военных
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Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 3 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.

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"Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю пятые Армейские международные игры открытыми", - сказал министр, обращаясь к участникам состязаний.

Шойгу отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

"[Игры] уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран", - добавил министр.

Участниками игр стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрМИ-2019
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