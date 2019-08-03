Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

"Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю пятые Армейские международные игры открытыми", - сказал министр, обращаясь к участникам состязаний.

Шойгу отметил, что практика проведения соревнований свидетельствует о правильности принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства.

"[Игры] уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории 10 государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран", - добавил министр.

Участниками игр стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.