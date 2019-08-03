В Китае прошла церемония открытия четырех конкурсов Армейских международных игр

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Конкурсы Армейских международных игр, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики, открылись в субботу на полигоне Корла в Китае.

Торжественным маршем прошли члены международной судейской коллегии и команды из 12 стран мира.

"В финале церемонии на полигоне состоялся масштабный динамический показ вооружения и военной техники, находящейся на вооружении Сухопутных войск НОАК (Народно-освободительной армии Китая - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, распространенном пресс-центром конкурсов Армейских игр в Китае.

В частности, были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа 81 и зенитные ракетные комплексы QW-2, смонтированные на шасси бронетранспортеров типа 92А, а также штурмовые автомобили CTJ02. Кроме того, была продемонстрирована стрельба из вооружения боевых машин пехоты типа 04 по мишеням, имитирующим живую силу условного противника, а "неприятельские" танки уничтожались управляемыми ракетами.

На показе экипажи танков типа 96 выполнили стрельбу по мишеням и отстрел противоракетных ловушек, а моторизованные подразделения на легкобронированных машинах, оснащенных стрелковым оружием и автоматическими гранатометами, зачистили местности от оставшихся сил условного противника. "Завершилась демонстрация одиночными и залповыми пусками ракет тяжелых 300-миллиметровых РСЗО PHL03", - добавили в пресс-центре.

С 3 по 17 августа в Китае пройдут четыре конкурса Армейских международных игр: "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда". В них будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проводятся на объектах тренировочной базы "Корла" в Синьцзянском военном округе.