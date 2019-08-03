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Новая техника ВС РФ
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Тяжелый беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Полет продолжался более 20 минут
Описание
© Юрий Смитюк/TACC, архив

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработки КБ Сухого совершил первый полет. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

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"В рамках программы испытаний совершил первый полет военный БЛА большой продолжительности полета "Охотник" <...> Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как пояснили в Минобороны, испытания беспилотника проводятся на одном из испытательных аэродромов министерства.

"Охотник", напомнили в ведомстве, выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлена информация по тексту.

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