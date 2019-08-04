В Кызыле открылся международный конкурс "Военное ралли - 2019"

ТАСС, 4 августа. Открытие конкурса "Военное ралли" Международных армейских игр "АрМИ-2019" состоялось на центральной площади Арата города Кызыла. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО в воскресенье.

"Сегодня мы торжественно открываем международный этап конкурса "Военное ралли", проводимый в рамках "Армейских международных игр - 2019". По накалу страстей ралли мало чем отличается от крупнейших спортивных первенств. Однако здесь военнослужащие встретятся не как соперники, а как товарищи. Их грозные боевые машины служат лишь средством для спортивной борьбы", - приводит пресс-служба приветственные слова начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Сергея Бибика.

В международном конкурсе принимают участие водители от Белоруссии, Китая, Сербии, России и Узбекистана. В пресс-службе добавили, что для гостей соревнований военнослужащие организовали выставку, где были представлены образцы современного вооружения и техники: бронетранспортер БТР-82А, самоходно-артиллерийское орудие "Нона-СВК", многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10", станция комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена", БМ-21 на базе "Урала" с установкой "Град", разведывательная машина "Тайфун - К", автомобиль специального назначения "Тигр" и другие.

Конкурс "Военное ралли - 2019" состоит из четырех этапов проведения соревнований: "Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Огневой этап", "Командная гонка".

Международные состязания проходят на военных автомобилях "КамАЗ", "Урал" с колесной формулой 44 и 66, а также бронеавтомобилях "Тигр-М". Команда Народно-освободительной армии Китая примет участие как на российской, так и на своей технике. Соревнования продлятся соревнования до 10 августа.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.