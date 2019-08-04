Шойгу: принцип состязательности занял первое место в подготовке Вооруженных сил России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Принцип состязательности вышел на первое место в боевой подготовке войск, что побуждает к созданию новых конкурсов Армейских международных игр, учитывающих все необходимые навыки военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

"Состязательность у нас в вооруженных силах России вышла на первое место, и это, естественно, заставляет создавать <...> все новые и новые конкурсы, которые будут учитывать все определения всех необходимых навыков для той или иной специальности, будь то летчики, армейская авиация, флот", - заявил он. По словам министра, благодаря работе СМИ и военных дипломатов информация о конкурсе стала распространяться по миру, и все больше стран хотят участвовать в Армейских играх или принимать их у себя. "Это очень-очень востребованная, на мой взгляд, игра, хотя, видя все это, это игрой назвать сложно", - добавил Шойгу.

Он указал, что изначально проведение игр в формате танкового биатлона преследовало три задачи: приведение в порядок полигонов, повышение навыков огневой подготовки, совершенствование техники и вооружений. Именно эти потребности заставили перейти на соревновательный стиль проведения обучения российских вооруженных сил.

"Это охватило сегодня все вооруженные силы, и это не может не радовать", - заключил глава Минобороны РФ.

Об играх

Торжественная церемония открытия Армейских международных игр состоялась в субботу в Подмосковье. Игры проводятся уже в пятый раз, в этом году в них участвуют более 5 тысяч военных из 36 стран. Состязания пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти государств.