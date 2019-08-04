На конкурсе рембригад в рамках АрМИ-2019 приготовили яичницу от тепла двигателя Т-80

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские участники конкурса ремонтных бригад "Рембат-2019", проходящего в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) приготовили в воскресенье кофе в турке и яичницу от тепла двигателя танка Т-80. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На открытии соревнований военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, приготовили завтрак для участников конкурса "Рембат". Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Соревнования будут проходить с 4 по 10 августа в четыре этапа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России. Они будут использовать мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.