Учения ракетных войск и артиллерии начались на Балтийском флоте

ТАСС, 4 августа. Плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса начался на Балтийском флоте. В мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы флота.

"В ходе проведения полевого выхода артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня "Град", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Пион", "Нона", минометов "Поднос" и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчеты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, различные учебно-боевые задачи на местности, в том числе специальные", - говорится в сообщении.

Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений. Завершением лагерного сбора станет проведение тактического учения по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса, добавили в пресс-службе.

Мероприятия боевой подготовки артиллеристов и ракетчиков продлятся до конца августа.