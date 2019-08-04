Армейские игры в Иране откроет замглавкома ВМФ России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Александр Витко пробыл в Иран, где откроет в рамках Армейских международных игр конкурс "Глубина-2019". Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-центра игр.

"Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Витко прибыл в Исламскую Республику Иран для участия в церемонии открытия международного этапа конкурса "Глубина-2019", - отмечается в релизе.

Уточняется, что церемония состоится вечером в здании Водного театра на побережье острова Киш. В ней также примут участие руководящий состав ВМФ России, ВМС Исламской Республики Иран и личный состав команд стран-участниц конкурса - России, Ирана, Китая, ЮАР, Сирии и Венесуэлы. РФ представляет сборная ВМФ под руководством заместителя начальника службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитана 1-го ранга Алексея Сахарова.

Международный конкурс по водолазному многоборью "Глубина" пройдет с 4 по 14 августа. В пресс-центре напомнили, что Иран принимает водолазный конкурс во второй раз.