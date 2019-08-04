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АрМИ-2019

Сборная России побила рекорд "Танкового биатлона" 2017 года

Российская команда выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд
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Описание
Экипаж танка Т-72Б3 из России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Экипаж танка Т-72Б3 из России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Экипаж танка Т-72Б3 из России
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Экипаж танка Т-72Б3 из Ирана
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Экипаж танка Т-72Б3 из Армении
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Экипаж танка Т-72Б3 из Киргизии
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 4 августа. / ТАСС/. Российская сборная на международном конкурсе "Танковый биатлон - 2019" побила рекорд 2017 года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

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Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.

"У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года - 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", - сказал Бувальцев.

Армейские игры проходят в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проходить на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тыс. военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 состоятся с 3 по 17 августа.

Теги
АрменияКиргизияИранРоссияАрМИ-2019
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