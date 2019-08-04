Замглавы Минобороны Иванов прибыл в Узбекистан на соревнования АрМИ-2019

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, чтобы поддержать сборную команду российской армии на соревнованиях по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета" в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного этапа конкурса армейских игр "Военно-медицинская эстафета". В ходе визита заместитель главы военного ведомства проведет встречу с участниками российской сборной, ознакомится с условиями размещения спортсменов и инфраструктурой горного полигона Фориш, где уже завтра, после открытия конкурса, пройдут первые соревнования", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Согласно результатам состоявшейся накануне жеребьевки, первой на старт выйдет команда Анголы, российские военные стартуют третьими. Всего в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, а также в учебных стрельбах и прохождении полосы препятствий будут задействованы военнослужащие из 11 стран.