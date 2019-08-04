Конкурс кинологов в рамках Армейских игр начался под Москвой

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Первый этап международного конкурса военных кинологов "Верный друг", проходящего в рамках V Армейских международных игр, начался в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Пройдет первый этап кинологического конкурса "Верный друг" - "Дог биатлон" (индивидуальная гонка). По правилам первого упражнения, военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть дистанцию в 3200 м с двумя огневыми рубежами", - уточняется в сообщении.

Коллегия судей оценит, насколько верно и за какое время был пройден маршрут, а также изучит действия служебной собаки, которая, не уходя с трассы, должна постоянно находиться впереди своего вожатого. Кинологи должны будут пройти два огневых рубежа, на первом из которых стрельба будет вестись из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 в положении лежа, а на втором - в положении стоя.

В конкурсе "Верный друг" принимают участие военные специалисты из пяти стран. В первый день за первенство будут бороться команды из Белоруссии, Казахстана, Алжира и Узбекистана. В коллектив входит 10 человек - старший представитель, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения, - а также пять служебных собак.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.