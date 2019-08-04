Военные реконструировали на конкурсе "Рембат" Мценское сражение

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Участники конкурса ремонтных бригад "Рембат", проводящегося в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) реконструировали для открытия соревнования на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института Мценское сражение Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Центрального военного округа в воскресенье сообщении.

"На открытии международного конкурса специалистов ремонтных подразделений "Рембат" в Омском автобронетанковом инженерном институте провели масштабную реконструкцию боя Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦВО, на конкурсе было восстановлено Мценское сражение, которое произошло в октябре 1941 года. Зрители смогли увидеть бой танковых подразделений Вермахта и Советской армии. "В ходе боя танки Т-34 во взаимодействии с артиллерией уничтожили немецкую технику и живую силу противника, а также провели эвакуацию поврежденной техники с поля боя. По окончании реконструкции каждый желающий смог сфотографироваться с военной техникой", - говорится в сообщении.

Сражение неподалеку от города Мценск проходило 6 октября 1941 года. Четвертая танковая бригада под командованием полковника Михаила Катукова одержала победу над почти десятикратно превосходящей по боевой мощи четвертой танковой дивизией генерала Гейнца Гудериана.

Соревнования "Рембат" будут проходить с 4 по 10 августа в четыре этапа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России.