Антитеррористические учения с участием 1 тыс. военнослужащих начались на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Восточного военного округа участвуют в антитеррористических учениях на востоке Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"На востоке Сахалинской области стартовало учение с двумя воинскими частями Восточного военного округа по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Планируется отработать десантно-штурмовую высадку в сложных природно-климатических условиях.Также в программе учений поиск и блокирование условных диверсионно-разведывательных групп в островной зоне округа.

Уточняется, что учения проходят более 1 тыс. военнослужащих. Задействовано 300 единиц техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ. Учения продлятся до конца недели.